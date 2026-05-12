Ternana cordata di tre-quattro imprenditori Il progetto guidato da Fabio Splendori

Una cordata composta da tre o quattro imprenditori, con Fabio Splendori come figura di rilievo, sta preparando un'offerta per acquisire il ramo sportivo della Ternana Calcio. L’obiettivo è presentare entro le 12 di oggi un’offerta vincolante in busta chiusa al tribunale. La procedura riguarda il salvataggio del club e la possibilità di acquisizione del suo asset sportivo.

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Una cordata di tre-quattro imprenditori, guidata da Fabio Splendori. E’ l’ipotesi che sta prendendo forma per salvare la Ternana Calcio, dunque per presentare al tribunale entro le ore 12 odierne un’offerta vincolante in busta chiusa al fine di acquisire il ramo sportivo. Quella di ieri è stata una giornata febbrile per tutte le parti interessate. Nel pomeriggio al "Liberati" c’è stato un lungo incontro tra i calciatori, Massimo Sarandrea advisor di Splendori, Alessio Piscini e Andrea Fiumana intervenuti in rappresentanza dell’Associazione Italiana Calciatori, Donato Di Campli esperto nel settore giuridico-sportivo che sta prestando la propria consulenza per il salvataggio, Carlo Mammarella direttore sportivo della Ternana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana, cordata di tre-quattro imprenditori. Il progetto guidato da Fabio Splendori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ternana, la cordata di Splendori prepara il primo versamento domani? Punti chiave Cosa accadrà se il versamento di domani non arriverà entro mezzogiorno? Come influirà la rinuncia agli stipendi dei calciati sulla... Stefano Bandecchi: “Splendori non può prendere la Ternana da solo. Solo una cordata può salvare il club”Il sindaco Stefano Bandecchi è intervenuto sul tema caldissimo della Ternana, prima di entrare in Consiglio Comunale. Argomenti più discussi: Cordata a tre (con l’aiuto di Bandecchi) per provare a salvare la Ternana; In tre per salvare la Ternana: oggi l’offerta vincolante per acquistare il ramo sportivo della società rossoverde; Stefano Bandecchi: Splendori non può prendere la Ternana da solo. Solo una cordata può salvare il club; Ore febbrili e bivio: l'allarme di Bandecchi e la svolta (?) della cordata Splendori. Ternana, Bandecchi rilancia: «Cordata interessata a concludere l’operazione»di Mattia Farinacci L’impresa per salvare la Ternana dal fallimento si arricchisce di un nuovo – ennesimo – capitolo che spariglia le carte in tavola. Il club di via della Bardesca potrebbe infatti es ... umbria24.it