Lo storico quotidiano, fondato da Antonio Gramsci, ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni. Le parti coinvolte stanno negoziando un accordo con il Partito Democratico per l’acquisizione del giornale. La trattativa mira a definire le modalità di un possibile ritorno alla proprietà originaria o a una nuova gestione. La sospensione delle pubblicazioni rappresenta l’ultimo passo prima di un eventuale riassetto, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui termini dell’accordo.

Per lo storico giornale fondato da Antonio Gramsci e per cui si annuncia lo stop alle pubblicazioni, potrebbe essere, seppure in modo differente, una sorta di ritorno a casa. Il Partito Democratico ha manifestato «interesse e disponibilità all’acquisto del quotidiano». A confermarlo, ieri, fonti del Nazareno dopo la comunicazione della sospensione delle pubblicazioni da parte della Romeo Editore, azienda che aveva rilevato la testata nel 2022. «Tre anni fa Romeo Editore rilevò la testata de l’Unità sottraendola a un fallimento che ne avrebbe segnato la fine definitivo - ha fatto sapere l’azienda con una nota-. Fin dal primo giorno, l’impegno... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Per l’Unità stop alle pubblicazioni. Trattativa con il Pd per l’acquisizione

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