Una banda di giovani è stata smantellata nel quartiere di Trastevere, specificamente nell’area di Ponte Sisto. La gang era coinvolta in risse, furti con scasso, rapine e molestie che avevano creato un clima di insicurezza. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di alcuni membri e alla confisca di diversi oggetti utilizzati durante le attività illecite. L’operazione fa parte di un intervento più ampio contro la criminalità giovanile nella zona.

Trastevere nel mirino delle bande giovanili. In particolare l'area di Ponte Sisto, da tempo teatro di risse, rapine, furti, molestie e anche accoltellamenti, uno dei punti più delicati della movida romana è stata oggetto di intervento dei carabinieri che hanno sgominato una banda di «maranza» con 11 controllati e 4 denunciati tra i quali alcuni minorenni. I giovani erano noti per episodi di violenza e piccoli reati ai danni di residenti, turisti e giovani che frequentano il quartiere. L'operazione, disposta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Roma in linea con le indicazioni del prefetto di Roma, aveva l'obiettivo di garantire una frequentazione più sicura delle aree della movida. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Trastevere, sgominata banda di «maranza»: era l'incubo dell'area di Ponte Sisto fra risse e coltelli

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