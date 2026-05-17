Dopo settimane di segnalazioni di furti ripetuti nel Terminal 1 di Milano Malpensa, le forze dell’ordine hanno arrestato un gruppo di sospetti. La banda, composta da più persone, è accusata di aver messo a segno numerosi furti ai danni di passeggeri e visitatori. Le indagini hanno portato alla scoperta di un'organizzazione che operava all’interno dell’aeroporto, con attività che si sono concluse con l’arresto di alcuni componenti. La situazione nel terminal sembra ora tornata sotto controllo.

Sono finite le scorribande di un gruppo criminale che da tempo infestava lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa. La banda colpiva prevalentemente il Terminal 1, dove si trovano negozi, ristoranti e magazzini, provocando danni ingenti. Grazie a un'attenta attività di indagine, la polizia è riuscita finalmente a fermare i responsabili. Sono in tutto sette i provvedimenti di custodia cautelare emanati dal giudice. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, l' indagine è partita a inizio anno (gennaio 2026), dopo una serie di furti denunciati da parte degli esercenti che hanno la loro attività al Terminal 1. I criminali agivano di notte, introducendosi all'aeroporto e forzando le entrate di negozi e ristoranti per impossessarsi di fondi cassa oppure merce di valore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano Malpensa, fine dell'incubo per i passeggeri del Terminal 1, vittime di furti seriali: sgominata banda di criminali

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