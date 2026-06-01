Durante il weekend, sono stati segnalati numerosi episodi di violenza nelle città di Trento, Venezia e Pergine Valsugana. Sono stati coinvolti accette, coltelli e sono scoppiate risse tra gruppi di giovani. Le forze dell’ordine sono intervenute in diverse occasioni per sedare gli scontri e garantire la sicurezza pubblica. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti.

È stato un weekend di violenza anche nella pacifica Pergine Valsugana, in provincia di Trento, questo che si è appena concluso. Mentre era in corso la tradizionale manifestazione “Magna e tasi” nel cuore della città, a pochi passi è esplosa una rissa che ha coinvolto due persone e durante la quale è apparsa perfino un accetta. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine ma non è il singolo episodio a preoccupare, bensì il ripetersi costantemente di episodi di simile violenza in tutto il Paese, che richiederebbero l’accensione di un faro importante per capire l’evoluzione del fenomeno e il suo contrasto. A Pergine Valsugana è iniziato tutto attorno alle 23 di sabato notte, attorno alle 23, quando la piazza era ancora gremita di gente nei bar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Accette, coltelli e risse: le notti folli e violente dei maranza a Trento e a Venezia

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