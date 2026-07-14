Un accordo è stato firmato in Tunisia per promuovere l’innovazione nelle autostrade nazionali, segnando un passo avanti nel settore energetico del paese. L’intesa prevede interventi sui sistemi di illuminazione e sulla gestione dell’energia lungo le strade principali. La firma dell’accordo è avvenuta in una cerimonia ufficiale, con rappresentanti delle autorità e delle aziende coinvolte presenti sul posto.

La Tunisia Avanza nel Settore Energetico con Nuovi Accordi. TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia sta compiendo significativi progressi verso la sua transizione energetica. Recentemente, è stato siglato un accordo di partenariato tra l’Agenzia Nazionale Tunisina per il Controllo dell’Energia (ANME) e la Società Tunisina delle Autostrade. Questo accordo ha come obiettivo principale la promozione dell’efficienza energetica e l’integrazione delle energie rinnovabili nelle infrastrutture autostradali del paese. L’iniziativa è stata annunciata attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito dell’ANME. Dettagli dell’Accordo e Obiettivi Futuri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Transizione energetica in Tunisia: accordo per l’innovazione nelle autostrade nazionali.

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