Puglia la sfida della transizione energetica | rinnovabili comunità energetiche e innovazione

In Puglia, si intensificano gli sforzi per sviluppare fonti di energia rinnovabile e creare comunità energetiche. La regione si propone di diventare un esempio di innovazione nel settore, puntando su progetti sostenibili e tecnologie all’avanguardia. Questa mossa mira a favorire la transizione verso un sistema energetico più pulito e autosufficiente, coinvolgendo imprese e cittadini in questa trasformazione.

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