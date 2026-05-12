Puglia la sfida della transizione energetica | rinnovabili comunità energetiche e innovazione

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, si intensificano gli sforzi per sviluppare fonti di energia rinnovabile e creare comunità energetiche. La regione si propone di diventare un esempio di innovazione nel settore, puntando su progetti sostenibili e tecnologie all’avanguardia. Questa mossa mira a favorire la transizione verso un sistema energetico più pulito e autosufficiente, coinvolgendo imprese e cittadini in questa trasformazione.

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La Puglia punta con decisione sulla transizione energetica e si candida a diventare uno dei principali laboratori italiani ed europei della rivoluzione verde. Forte della sua posizione strategica nel Mediterraneo e di una naturale abbondanza di fonti rinnovabili come sole e vento, la Regione sta.🔗 Leggi su Today.it

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