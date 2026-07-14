Una turista francese di 65 anni è morta questa mattina sull’Etna a causa di un malore improvviso. Durante un’escursione nei pressi dei crateri Silvestri inferiori, l’anziana ha subito un arresto cardiocircolatorio. Vani i tentativi di soccorso da parte dei presenti e dei soccorritori arrivati sul posto. La donna è deceduta sul luogo dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Malore improvviso nei pressi dei crateri Silvestri inferiori. Tragedia nella mattinata di oggi sull’Etna, dove una turista francese di 65 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in escursione nella zona dei crateri Silvestri inferiori. L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 di Catania, che ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per raggiungere la donna e prestarle assistenza. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino Siciliano, il personale del Soccorso della Guardia di Finanza e gli operatori sanitari del 118, giunti anche con l’eliambulanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sull’Etna, turista francese di 65 anni perde la vita per un malore

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