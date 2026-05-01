Tragedia sull’Etna | turista tedesco muore a 3000 metri per un malore

Un turista tedesco ha perso la vita a circa 3000 metri di quota sull’Etna durante un'escursione. La Guardia di Finanza e il soccorso alpino sono intervenuti in elicottero e con un gatto delle nevi per soccorrerlo, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla. L’uomo si trovava in compagnia di altri escursionisti al momento del malore. La zona è stata isolata mentre si attende l’arrivo delle autorità competenti per le verifiche del caso.

? Cosa sapere Turista tedesco morto per malore a 3000 metri durante escursione sull'Etna.. Guardia di Finanza e soccorso alpino intervengono in quota con un gatto delle nevi.. Un turista tedesco ha perso la vita questo pomeriggio durante un’escursione organizzata nei pressi della cima dell’Etna, a una quota di 3000 metri, in seguito a quello che sembra essere un improvviso malore. Il tragico episodio si è consumato nelle zone più alte del vulcano siciliano, dove le condizioni ambientali possono mutare rapidamente. Nonostante l’intervento tempestivo dei militari della Guardia di Finanza, che hanno tentato ripetutamente di rianimare l’uomo sul posto, le manovre mediche d’urgenza non hanno sortito alcun effetto positivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sull’Etna: turista tedesco muore a 3000 metri per un malore Notizie correlate Turista tedesco muore durante una gita in alta quota sull'EtnaUn turista tedesco è deceduto, questo pomeriggio, durante una escursione organizzata nell'area area sommitale dell'Etna, a quota 3mila metri. Vallespluga, tragedia a 3000 metri: scialpinista muore sul pendioUn giovane scialpinista ha perso la vita oggi, domenica 12 aprile 2026, dopo una caduta avvenuta a circa 3000 metri di quota nelle zone dell’alta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Etna Nord, turista tedesco muore durante un’escursione a 3mila metri; Catania, rubato zainetto a turista svedese, ritrovato a S. Pietro Clarenza; S.M. di Licodia, i Carabinieri colpiscono ancora con un nuovo arresto; Catania, scene da Far West tra le vie della città. Turista ferita sull’Etna, intervento del soccorso alpinoNella tarda mattinata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è intervenuto sul versante nord dell’Etna per prestare soccorso a una turista rimasta ferita durante un’escursione nei pressi de ... catania.liveuniversity.it Etna, turista scivola nei pressi della Grotta Corruccio. Intervento del Soccorso AlpinoEntra dentro la Grotta Corruccio sul versante nord dell'Etna e scivola all'ingresso. Recuperata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nella tarda mattinata di giovedì, il Servizio Region ... gazzettinonline.it Tragedia sull'A1: Pietro muore a soli 25 anni Il giovane, molto noto a Rovigo, era nato ad Adria. Ferita gravemente la fidanzata #incidente #cronaca #a1 #montegrottoterme #toscana #sicurezzastradale - facebook.com facebook