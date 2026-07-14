Un incidente si è verificato lungo la via Appia, nel territorio di Cisterna, coinvolgendo due persone che stavano andando al mare. Alessandro Alessandrini, di 53 anni, e Raffaella Bruni, di 57 anni, sono deceduti nell’impatto. La coppia aveva già preparato tutto per una giornata al litorale pontino, ma il viaggio si è concluso tragicamente prima di arrivare a destinazione. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Doveva essere una giornata sul litorale pontino, con borse e tutto il necessario già sistemati nell’abitacolo. Il viaggio di Alessandro Alessandrini, 53 anni, e della compagna Raffaella Bruni, 57, si è invece concluso in tragedia lungo la via Appia, nel territorio di Cisterna. La coppia, proveniente dai Castelli Romani, viaggiava a bordo di un suv diretto verso Latina quando, all’altezza del chilometro 49, in località Le Castella, il mezzo è uscito improvvisamente di strada. Il suv contro un pino. Secondo una prima ricostruzione, l’auto procedeva da Velletri verso Latina quando ha sterzato fuori dalla carreggiata, finendo contro un pino e ribaltandosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sull’Appia, Alessandro e Raffaella stavano andando al mare

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