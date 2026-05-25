Furgone travolge e uccide due ragazzi di 25 anni | stavano andando al lavoro sulla stessa bici

Due giovani di 25 anni sono morti in un incidente stradale a Roncoferraro, in provincia di Mantova. I due stavano andando al lavoro in bicicletta quando sono stati investiti da un furgone lungo via Alessandro Volta, vicino a Villa Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Drammatico incidente stradale a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Due ragazzi di 25 anni hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un furgone lungo via Alessandro Volta, vicino alla frazione di Villa Garibaldi. Il terribile incidente all'albaLa tragedia è avvenuta poco dopo le 5 di. 🔗 Leggi su Today.it

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