Alessandro e Raffaella morti nell'incidente sull'Appia | lei cugina della presidente del Maxxi andavano al mare

Due persone sono morte in un incidente avvenuto in via Appia a Cisterna di Latina. Le vittime sono un uomo e una donna, rispettivamente di 45 e 40 anni, che viaggiavano a bordo di un fuoristrada. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. La donna è cugina di una nota dirigente di un importante museo nazionale. I soccorsi sono intervenuti ma non hanno potuto fare nulla per salvare le persone coinvolte.

Le vittime dell'incidente in via Appia a Cisterna di Latina sono Alessandro Alessandrini e Raffaella Bruni, cugina della presidente del Maxxi. Il loro fuoristrada è finito contro un albero, andavano al mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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