Un incidente sulla via Appia ha causato la morte di due persone, un uomo di 53 anni e una donna di 57, che viaggiavano su un suv diretto al mare. L’auto si è schiantata contro un albero, risultando accartocciata. Entrambi sono deceduti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un viaggio verso il mare si è concluso in tragedia sulla via Appia, in provincia di Latina. Un uomo di 53 anni e la sua compagna di 57 sono morti dopo che il suv sul quale viaggiavano è uscito di strada, finendo violentemente contro un albero. L’ incidente mortale è avvenuto nella mattinata di lunedì, all’altezza del chilometro 49 della statale, nella zona di Le Castella. L’allarme è stato dato dagli automobilisti di passaggio, ma all’arrivo dei soccorsi per la coppia non c’era ormai più nulla da fare. Incidente sulla via Appia, chi sono le due vittime. Le vittime sono Alessandro Alessandrini, di 53 anni, e Raffaella Bruni, di 57. I due stavano percorrendo la via Appia in direzione Latina, dopo essere partiti da Velletri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia sulla strada, coppia muore sul colpo: stavano andando al mare. “L’auto si è accartocciata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAGEDIA CAMION PERDE PNEUMATICO E INVADE LA CORSIA: 19ENNE MUORE SUL COLPO. ADDIO A LAURA VARLIERO

Notizie e thread social correlati

Schianto sulla statale, coppia muore sul colpo: stavano andando al mareUna coppia è deceduta sul colpo in un incidente sulla statale mentre si dirigeva verso il mare.

Tragedia sull’Appia, Alessandro e Raffaella stavano andando al mareUn incidente si è verificato lungo la via Appia, nel territorio di Cisterna, coinvolgendo due persone che stavano andando al mare.

Temi più discussi: Incidente a Bussolengo, muore motociclista di 22 anni: ferita una coppia in auto; Alessandro Alessandrini e Raffaella Bruni, morti nell'incidente sull'Appia: l'auto finita contro un albero; Si schianta in moto sotto gli occhi della compagna: 42enne bresciano perde la vita in Trentino; Tragedia sull’Appia, auto esce di strada e si schianta contro un pino: coppia muore sul colpo.

Tragedia sull’Appia, auto esce di strada e si schianta contro un pino: coppia muore sul colpoUn tragico destino ha spezzato le vite di un uomo e una donna lungo la via Appia Sud, trasformando una tarda mattinata estiva in un dramma indelebile. Lo schianto violentissimo contro un pino non ha l ... msn.com

Tragedia sull’Appia: coppia dei Castelli Romani perde la vita mentre era diretta al mareCISTERNA DI LATINA – Una giornata di svago si è trasformata in tragedia sulla strada statale Appia, dove una coppia dei Castelli Romani ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Le vittime ... etrurianews.it