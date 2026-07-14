Una coppia è deceduta sul colpo in un incidente sulla statale mentre si dirigeva verso il mare. L’incidente si è verificato durante la mattinata e ha coinvolto un veicolo che si è schiantato violentemente. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le cause sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per i due occupanti non c’è stato nulla da fare.

La mattinata si è trasformata in tragedia per una coppia che stava percorrendo una delle principali arterie stradali italiane. In pochi istanti un viaggio si è concluso nel modo più drammatico, lasciando dietro di sé interrogativi ancora senza risposta e un nuovo, gravissimo episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. >> Choc alla corsa dei tori in Spagna: panico in strada, la terribile scena davanti a tutti L’ennesimo incidente mortale ha richiesto un imponente intervento dei soccorritori, accorsi dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio. Quando le squadre di emergenza sono arrivate sul luogo dello schianto, però, la situazione era già disperata e per le due persone coinvolte non è stato possibile fare nulla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Schianto sulla statale, coppia muore sul colpo: stavano andando al mare

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