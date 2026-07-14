Un sub di nazionalità italiana scomparso dopo un'immersione tra Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, nel Salento, è stato trovato morto all'alba del 14 luglio nelle acque dello Ionio. Il corpo è stato rinvenuto dai sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno perlustrato un'ampia zona marina. La scomparsa è avvenuta il giorno precedente, durante un'immersione in mare. Le operazioni di ricerca sono state concluse con il ritrovamento del cadavere.

Il cadavere di un sub di cui si erano perse le tracce da ieri, dopo un'immersione nelle acque tra le località di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, nel Salento, è sato rinvenuto nella mattinata del 14 luglio dai sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno perlustrato un ampio specchio d'acqua. L'allarme era stato lanciato intorno alla mezzanotte scorsa dai familiari del sub, Roberto Sollini, marchigiano 64enne in vacanza in Puglia, dai familiari preoccupati per il suo mancato rientro. Subito dopo sono partite le ricerche, conslusesi alle prime ore della mattinata di oggi, con il ritrovamento del corpo privo di vita. I sommozzatori dei vigili hanno operato con il supporto delle motovedette della Guardia costiera di Gallipoli. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Tragedia nel Salento: sub marchigiano scompare durante un'immersione, il corpo ritrovato all'alba nelle acque dello Ionio

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