Un sub è scomparso durante un'immersione tra le località di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno nel Salento. Il suo corpo è stato trovato all'alba nelle acque dello Ionio da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che avevano iniziato le ricerche subito dopo la scomparsa di ieri. Il cadavere è stato recuperato in un'area estesa dello specchio d'acqua.

Il cadavere di un sub di cui si erano perse le tracce da ieri, dopo un'immersione nelle acque tra le località di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, nel Salento, è sato rinvenuto nella mattinata del 14 luglio dai sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno perlustrato un ampio specchio d'acqua. L'allarme era stato lanciato intorno alla mezzanotte scorsa dai familiari del sub, un uomo di 64 anni, preoccupati per il suo mancato rientro. Subito dopo sono partite le ricerche, conslusesi alle prime ore della mattinata di oggi, con il ritrovamento del corpo privo di vita. I sommozzatori dei vigili hanno operato con il supporto delle motovedette della Guardia costiera di Gallipoli. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Tragedia nel Salento: sub scompare durante un'immersione, il corpo ritrovato all'alba nelle acque dello Ionio

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