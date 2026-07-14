Salento | immersione ritrovato il corpo del 64enne scomparso ieri Turista
Un uomo di 64 anni è stato trovato morto in mare nel Salento, dopo essere scomparso ieri pomeriggio. Gli amici, che avevano atteso il suo ritorno al ristorante fino a mezzanotte senza successo, hanno lanciato l’allarme. La sua scomparsa era stata segnalata nel pomeriggio, e nel corso della notte è stata avviata una ricerca. Il corpo è stato rinvenuto durante un’immersione nelle acque vicine.
Intorno a mezzanotte, non vedendolo arrivare al ristorante, gli amici hanno dato l’allarme. Dal pomeriggio il turista marchigiano di 64 anni non era stato visto da nessuno. Si era immerso nelle acque di Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò- Stamattina i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo, ad alcune decine di metri dalla boa di segnalazone dell’immersione. (foto, repertorio: Santa Maria al Bagno, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo Salento: immersione, ritrovato il corpo del 64enne scomparso ieri Turista proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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