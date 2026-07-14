Salento | immersione ritrovato il corpo del 64enne scomparso ieri Turista

Notizia in breve

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto in mare nel Salento, dopo essere scomparso ieri pomeriggio. Gli amici, che avevano atteso il suo ritorno al ristorante fino a mezzanotte senza successo, hanno lanciato l’allarme. La sua scomparsa era stata segnalata nel pomeriggio, e nel corso della notte è stata avviata una ricerca. Il corpo è stato rinvenuto durante un’immersione nelle acque vicine.