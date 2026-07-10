Iole Donzelli, 79 anni, è deceduta in spiaggia a Pesaro dopo aver avuto un malore durante un bagno. La donna, residente a Levate, aveva riferito di non sentirsi bene da due giorni. Mercoledì, mentre si trovava in spiaggia con un gruppo organizzato, si è sentita male ed è stata soccorsa senza successo. La vacanza era iniziata domenica, e la donna aveva partecipato a una settimana di soggiorno nella località balneare.

Da due giorni diceva di non sentirsi bene. Mercoledì, la tragedia. Iole Donzelli, 79 anni, di Levate, è morta a Pesaro, dov’era arrivata domenica con un gruppo organizzato per una settimana di vacanza. Nei primi giorni in spiaggia l’avevano vista solo martedì, quando aveva preso un lettino. Mercoledì alle 17.45 ha deciso di fare il bagno. Ma avuto un malore ed è finita a faccia in giù nell’acqua. Solo dopo qualche minuto qualcuno ha capito che qualcosa non andava e ha dato l’allarme. I bagnanti l'hanno portata a riva e hanno iniziato le prime manovre di rianimazione, continuate poi per un’ora dai sanitari del 118. Ma non c’era più niente da fare. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Levate, Iole Donzelli muore in spiaggia dopo un malore mentre fa il bagno

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