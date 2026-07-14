Un sub di 64 anni scomparso ieri è stato trovato morto questa mattina nel mare di Nardò, nel Salento. Il corpo è stato recuperato all'alba dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La scomparsa era stata segnalata nella serata precedente, e le ricerche sono proseguite fino al ritrovamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze del decesso.

Tragedia in mare lungo il litorale di Nardò. Il corpo senza vita di un sub di 64 anni, di cui non si avevano più notizie dalla serata di ieri, è stato recuperato all'alba dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Le ricerche erano scattate intorno a mezzanotte in località Pizzo dell'Aspide, nel tratto di costa compreso tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, dopo l'allarme lanciato dai familiari preoccupati per il mancato rientro dell'uomo. Le operazioni di soccorso, coordinate dai Vigili del Fuoco con il supporto delle motovedette della Capitaneria di Porto, si sono protratte per diverse ore nel corso della notte. Alle... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tragedia in mare nel Salento: ritrovato il corpo di un sub, era scomparso da ieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tragedia Alle Maldive: Dopo 9 Giorni,La GoPro Ritrovata Rivela La Verità Sulla Tragedia Alle Maldive

Notizie e thread social correlati

Montemarciano, trovato il corpo di un anziano sugli scogli: era scomparso da casa da ieri seraQuesta mattina è stato rinvenuto il corpo di un uomo anziano sugli scogli di Marina di Montemarciano.

Leggi anche: È stato ritrovato il corpo dell’alpinista Mario Conti: il Ragno di Lecco era scomparso da quasi 3 anni

Temi più discussi: Un’auto in mare e pochi secondi per salvarlo: cosa è successo; Otranto, padre muore dopo tuffo in mare per salvare i 2 figli gemelli; Tragedia in mare a Pesaro: turista muore mentre faceva il bagno; Tragedia sul litorale, uomo muore annegato a Torvaianica.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 luglio, nelle acque di Otranto nei pressi di un noto lido, l’Atlantis. Nel tentativo di riportare a riva i due figli gemelli di soli 8 anni, in difficoltà a causa del mare mosso, il padre ha accusato un malore, morendo poco x.com

Tragedia in mare a Massa Lubrense, sub non riemerge: trovato morto con ferite alla testa, forse travolto da barcaSi indaga sulla morte di Luigi Belardo, 54 anni, deceduto durante una immersione a Massa Lubrense: sul corpo dell'uomo sarà eseguita l'autopsia ... fanpage.it

Tragedia in mare alla Bufalara, muore un uomo di 50 anni di SezzeTragedia alla Bufalara, sul litorale di Sabaudia: un uomo di 50 anni di Sezze è morto dopo essere stato visto in difficoltà in mare ... latinaquotidiano.it