Montemarciano trovato il corpo di un anziano sugli scogli | era scomparso da casa da ieri sera

Notizia in breve

Questa mattina è stato rinvenuto il corpo di un uomo anziano sugli scogli di Marina di Montemarciano. L’uomo era scomparso dalla propria abitazione la sera precedente. I passanti hanno segnalato il ritrovamento alle autorità, che hanno avviato le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso o sull’identità dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause del decesso e le eventuali responsabilità.