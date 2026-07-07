Montemarciano trovato il corpo di un anziano sugli scogli | era scomparso da casa da ieri sera
Questa mattina è stato rinvenuto il corpo di un uomo anziano sugli scogli di Marina di Montemarciano. L’uomo era scomparso dalla propria abitazione la sera precedente. I passanti hanno segnalato il ritrovamento alle autorità, che hanno avviato le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso o sull’identità dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause del decesso e le eventuali responsabilità.
MONTEMARCIANO - Tragico ritrovamento questa mattina, dove i passanti hanno notato il copro di un'anziano sugli scogli di Marina di Montemarciano. L'uomo, un anziano della provincia di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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