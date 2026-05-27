È stato ritrovato il corpo dell'alpinista Mario Conti | il Ragno di Lecco era scomparso da quasi 3 anni
È stato trovato il corpo dell'alpinista di 79 anni, scomparso da quasi tre anni. Era disperso dal 14 novembre 2023 dopo un'escursione nei boschi della Valtellina. Membro dei Ragni di Lecco, non era più tornato a casa dopo aver effettuato l'uscita. Le ricerche sono proseguite per mesi prima del ritrovamento. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i membri del gruppo alpino e le autorità locali.
Mario Conti risultava disperso dal 14 novembre 2023. L'alpinista 79enne, membro dei Ragni di Lecco, non era rientrato da un'escursione nei boschi della Valtellina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Mario Conti, i resti dell’alpinista disperso da due anni trovati per caso in una scarpata a 2 km da casa: “La fine di dubbi e angosce”I resti di un alpinista scomparso nel novembre 2023 sono stati trovati in una scarpata a due chilometri dalla sua abitazione.
Scomparso da 3 giorni: ritrovato nelle campagne il corpo di AngeloDopo tre giorni di ricerche, il corpo di Angelo Niespolo, un uomo di 80 anni di Caserta, è stato rinvenuto nelle campagne vicine alla sua abitazione.
Mario Conti, i resti dell’alpinista disperso da quasi 3 anni trovati per caso in una scarpata a 2 km da casa: Fine di dubbi e angosceMembro storico dei Ragni di Lecco, era scomparso il 14 novembre 2023 durante una gita nella frazione Mossini. Il messaggio del Gruppo alpinistico lecchese: Il ritrovamento rinnova il senso di tristez ... ilgiorno.it
È stato ritrovato il corpo dell’alpinista Mario Conti: il Ragno di Lecco era scomparso da quasi 3 anniMario Conti risultava disperso dal 14 novembre 2023. L'alpinista 79enne, membro dei Ragni di Lecco, non era rientrato da un'escursione nei boschi della ... fanpage.it