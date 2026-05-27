È stato ritrovato il corpo dell'alpinista Mario Conti | il Ragno di Lecco era scomparso da quasi 3 anni

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato trovato il corpo dell'alpinista di 79 anni, scomparso da quasi tre anni. Era disperso dal 14 novembre 2023 dopo un'escursione nei boschi della Valtellina. Membro dei Ragni di Lecco, non era più tornato a casa dopo aver effettuato l'uscita. Le ricerche sono proseguite per mesi prima del ritrovamento. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i membri del gruppo alpino e le autorità locali.

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Mario Conti risultava disperso dal 14 novembre 2023. L'alpinista 79enne, membro dei Ragni di Lecco, non era rientrato da un'escursione nei boschi della Valtellina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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