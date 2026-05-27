È stato ritrovato il corpo dell'alpinista Mario Conti | il Ragno di Lecco era scomparso da quasi 3 anni

Notizia in breve

È stato trovato il corpo dell'alpinista di 79 anni, scomparso da quasi tre anni. Era disperso dal 14 novembre 2023 dopo un'escursione nei boschi della Valtellina. Membro dei Ragni di Lecco, non era più tornato a casa dopo aver effettuato l'uscita. Le ricerche sono proseguite per mesi prima del ritrovamento. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra i membri del gruppo alpino e le autorità locali.