Un giovane studente straniero di 24 anni è stato trovato morto nel suo alloggio a Genova. Era arrivato in città per partecipare a un programma di scambio culturale e studiava in Italia da alcuni mesi. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per accertare le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sui possibili motivi della morte. Nessuna altra persona risultava coinvolta al momento del decesso.

Dramma a Genova, dove uno studente francese di 24 anni, arrivato in città per partecipare al programma Erasmus, è stato trovato morto nel proprio alloggio. Il giovane è stato rinvenuto senza vita nella tarda mattinata di lunedì 14 luglio da un collega universitario che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, si è recato nell’abitazione per verificare che fosse tutto a posto. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva trascorso la serata precedente con alcuni amici partecipando a una festa. Dopo essere rientrato nel suo appartamento, si sarebbe coricato ancora vestito e non si sarebbe più risvegliato. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento, anche se tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un malore improvviso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia durante l’Erasmus: 24enne trovato morto a letto, indagini sulle cause

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