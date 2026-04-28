Incendio a Gragnano vicino Napoli Francesco Izzo trovato morto sulle sedie della cucina | indagini in corso

Un incendio divampato in una abitazione nei pressi di Napoli ha provocato la morte di un uomo di 79 anni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nella casa è stato trovato il corpo dell’anziano, riverso su una sedia della cucina. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire e si stanno svolgendo le verifiche del caso.

Un uomo di 79 anni è morto in un rogo in casa a Gragnano, nel Napoletano. I vigili del fuoco intervenuti nell’abitazione avrebbero trovato il corpo carbonizzato della vittima, Francesco Izzo, riverso in cucina. I carabinieri stanno indagando per ricostruire le cause dell’incendio. L’uomo trovato carbonizzato in casa a Gragnano L’allarme incendio è scattato intorno all’ora di pranzo di martedì 28 aprile, in una palazzina alla periferia di Gragnano, in provincia di Napoli. Secondo quanto riportato da Ansa, all’arrivo nell’abitazione per spegnere il rogo, i vigili del fuoco avrebbero trovato l’uomo avvolto dalle fiamme su una sedia della cucina. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio a Gragnano vicino Napoli, Francesco Izzo trovato morto sulle sedie della cucina: indagini in corso Notizie correlate Rider 32enne trovato morto a Torino: indagini in corso sulle causeABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nella notte Un uomo di 32 anni, presumibilmente un rider, è stato trovato senza vita nella notte in strada... Leggi anche: Tragedia a Eboli, giovane trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause Approfondimenti e contenuti Incendio a Gragnano vicino Napoli, Francesco Izzo trovato morto sulle sedie della cucina: indagini in corsoUn uomo di 79 anni, Francesco Izzo, è morto in un incendio scoppiato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli: indagini sul rogo ... virgilio.it Tragedia a Gragnano: Francesco Izzo muore nell’incendio della sua abitazione, cosa è successo in via Leopardi? Il corpo in cucina mentre l’appartamento bruciavaUna casa che brucia, i soccorsi che arrivano in fretta, poi la scoperta peggiore. A Gragnano, in via Giacomo Leopardi 1, un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. alphabetcity.it