Un videomaker è stato trovato morto nel giardino di un hotel a Marina di Pietrasanta. La vittima è stata ritrovata in prossimità di un balcone al secondo piano, con la finestra aperta. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause della morte, senza ancora aver escluso eventuali responsabilità o circostanze accidentali. La scena è stata repertata sul luogo, mentre le autorità proseguono le verifiche.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 11 maggio 2026 – La finestra della camera d’albergo al secondo piano ancora aperta. E’ da lì che era uscito un cliente dell’hotel Oceano sul viale a mare di Marina di Pietrasanta. Poi, all’improvviso, la caduta dal balcone. Un volo di alcuni metri che non hanno lasciato speranza a un quarantenne proveniente da Milano, un videomaker di clip musicali arrivato la sera precedente in Versilia insieme ad alcuni colleghi di lavoro. Dopo aver trascorso la serata insieme in alcuni locali della zona, si erano dati appuntamento all’indomani per iniziare a scegliere le migliori location dove effettuare le riprese. Nessuno, tornando nelle rispettive camere di albergo, poteva immaginare una tragedia del genere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Videomaker trovato morto nel giardino dell’hotel: caduto dal balcone, indagini sulle cause

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