Traffico Roma del 14-07-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 14 luglio 2026, si registrano lunghe code sul raccordo anulare in carreggiata interna, da via Casilina in poi. Il traffico risulta molto intenso e si formano incolonnamenti. Nessun incidente segnalato, ma le auto rallentano notevolmente in direzione centro. La situazione interessa tutta la tratta interna, con veicoli fermi e velocità ridotte. La circolazione resta critica nelle prime ore della mattina.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati sul raccordo anulare incolonnamenti per traffico molto intenso in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti possibili code dall'uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo per La via Aurelia Data l'ora Ci sono rallentamenti con code a tratti su tutte le consolari entrata verso centro particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia interessa allenamenti rispettivamente dalla Storta a Tomba di Nerone e dalla bar al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria incolonnamenti a Castel Giubileo alla motorizzazione civile vi sono dei lavori con una... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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