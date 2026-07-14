Traffico Roma del 14-07-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 8:30 del 14 luglio 2026, si registrano lunghe code sul raccordo anulare in carreggiata interna, da via Casilina in poi. Il traffico risulta molto intenso e si formano incolonnamenti. Nessun incidente segnalato, ma le auto rallentano notevolmente in direzione centro. La situazione interessa tutta la tratta interna, con veicoli fermi e velocità ridotte. La circolazione resta critica nelle prime ore della mattina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati sul raccordo anulare incolonnamenti per traffico molto intenso in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti possibili code dall'uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo per La via Aurelia Data l'ora Ci sono rallentamenti con code a tratti su tutte le consolari entrata verso centro particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia interessa allenamenti rispettivamente dalla Storta a Tomba di Nerone e dalla bar al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria incolonnamenti a Castel Giubileo alla motorizzazione civile vi sono dei lavori con una... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

traffico roma del 14 07 2026 ore 08 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-07-2026 ore 08:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 08-07-2026 ore 14:30Il 8 luglio 2026 alle 14:30, si segnala traffico sulla via Salaria a Roma a causa di lavori in corso all’altezza della motorizzazione.

Traffico Roma del 08-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 8 luglio 2026 presenta code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo anulare, tra la Casilina e l'aeroporto...

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Festino 2026, come cambia il traffico: dalle strade chiuse ai divieti per monopattini e bici; Palermo verso il Festino: quando e come cambia il traffico tra divieti e strade chiuse; Roma nella trappola dei bus scoperti, code e blocchi nel centro direzionale.

traffico roma del traffico roma del 14Traffico Roma del 14-07-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno ben trovati sul raccordo anulare incolonnamenti per traffico molto intenso in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 14Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con il raccordo anulare carreggiata interna cose per traffico all'uscita diramazione Roma sud e ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web