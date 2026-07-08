Il 8 luglio 2026 alle 14:30, si segnala traffico sulla via Salaria a Roma a causa di lavori in corso all’altezza della motorizzazione. L’informazione proviene dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono stati indicati dettagli sul traffico o eventuali deviazioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Salaria proseguo lavori all'altezza della motorizzazione con la chiusura di un tratto della strada il traffico è deviato nelle corsie laterali intanto sulla tratto della Salaria tra viale Somalia il raccordo anulare sono iniziati interventi sulla vegetazione che richiedono una riduzione di carreggiata di notte dalle 22 alle 6 la riduzione interessa alle due direzioni di marcia intanto alla Pigneto chiusa per una voragine via Pausania indirizzo di via Coronelli in chiusura una notizia di trasporto pubblico per ricordare che dal 18 luglio al 30 agosto la stazione Lepanto della linea della metropolitana sarà chiusa per lavori di riqualificazione i treni transiteranno senza effettuare la fermata https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2026 ore 14:30

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