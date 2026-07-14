Alle 9:30 del 14 luglio 2026, sulla carreggiata del Raccordo Anulare in Lazio si registra traffico intenso. Il servizio di informazione sulla mobilità segnala un tratto in abbonamento sulla carreggiata, gestito da sistemi di luce verde e Roma servizi per la mobilità. Non sono segnalate altre criticità o incidenti in questa fascia oraria.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare in abbonamento in carreggiata internazionale uscita Cassia Castel Giubileo sempre in interna con l'atlante a partire dalla Bufalotta fino alla Tiburtina e successivamente dallo svincolo Casilina all'uscita Ardeatina quelli a tratti anche dalla Laurentina al bivio con la Roma Fiumicino per quanto riguarda la carreggiata esterna Ci sono rallentamenti con possibili cose per diversi chilometri a partire dalla Flaminia fino all' Aurelia e poi in al bivio con l'uscita Tiburtina al Circo Massimo questa sera Roberto Bolle and Friends al via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-07-2026 ore 09:30

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