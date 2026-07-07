Nel Tour de France 2026, la quarta tappa da Carcassone a Foix è stata vinta da Mads Pedersen, che ha beneficiato del supporto della squadra Lidl-Trek. Tadej Pogacar ha dichiarato che il caldo ha inizialmente creato problemi ai ciclisti e che non indossare la maglia gialla facilita il recupero. La prima fuga della corsa si è conclusa con questa vittoria, segnando un momento importante nella gara.

Il Tour de France 2026 ha visto oggi andare in porto la prima fuga. La quarta tappa, con partenza da Carcassone ed arrivo a Foix, è stata infatti vinta da Mads Pedersen, abile a sfruttare nel migliore dei modi il lavoro della Lidl-Trek. Il danese, riportato sulla testa della corsa dopo aver perso terreno in salita, ha poi dominato la volata finale, firmando il terzo successo in carriera alla Grande Boucle. La quarta frazione è stata anche quella del cambio di maglia gialla. Il gruppo principale lascia andare la fuga, arriva al traguardo con oltre 11? e Tadej Pogacar cede la leadership al norvegese Torstein Træen (Uno-X Mobility). Una tappa di riposo per tutto il plotone, considerate anche le alte temperature e la difficoltà delle prossime tappe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France, Tadej Pogacar: “Il caldo ci ha dato inizialmente problemi, non avere la maglia gialla aiuta nel recupero”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 - Tadej Pogacar : I am really happy, we did a great performance

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, Pogacar mostra i muscoli nella tappa 3: vittoria e maglia. La classifica: Vingegaard appaiato a TadejNella terza tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto la frazione e indossato la maglia gialla.

Tour de France, Vingegaard è la prima maglia gialla. Ganna secondo, Pogacar terzoJonas Vingegaard ha indossato la prima maglia gialla del Tour de France dopo aver vinto la cronometro a squadre di 19,6 chilometri a Barcellona, con...

Temi più discussi: Il Tour de France oltre Tadej Pogacar; Tour de France 2026: chi sono i favoriti per la maglia gialla?; Tour de France 2026, Tadej Poga?ar è stato il più veloce nel tratto finale della cronosquadre: Contento della prova e molto motivato per i prossimi giorni; Tour de France. Pogacar scatta a 200 metri dall'arrivo: si prende terza tappa e maglia gialla.

Tour de France, tappa 3: Granollers - Les Angles Mi chiamo Tadej Poga?ar, ho ventisette anni, sono un ciclista ed ho vinto tutto ciò che può vincere un ragazzo che, un giorno, sceglie di fare questo mestiere. No, non sono a fine carriera: è il sei luglio, fa caldo x.com

Ultime notizie: Wout van Aert escluso dal Tour de France reddit

Tour de France, Tadej Pogacar: Il caldo ci ha dato inizialmente problemi, non avere la maglia gialla aiuta nel recuperoIl Tour de France 2026 ha visto oggi andare in porto la prima fuga. La quarta tappa, con partenza da Carcassone ed arrivo a Foix, è stata infatti vinta da ... oasport.it

TOUR, I NUMERI DELLA TERZA TAPPA. POGACAR vs VINGEGAARD, UN DUELLO CHE STA FACENDO LA STORIALo sloveno della UAE Team Emirates vince a Les Angles e raggiunge la leggenda francese nella storia della Grande Boucle. tuttobiciweb.it