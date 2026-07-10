Tour l' ottava tappa | un' altra occasione per i velocisti
Domani si corre l’ottava tappa del Tour, da Perigueux a Bergerac, lunga 180,4 km con 1150 metri di dislivello. La corsa si avvicina al Massiccio Centrale con un percorso che alterna salite e discese, senza grandi ostacoli, ma che si fa sentire per la fatica. Le giornate si annunciano calde, aumentando la pressione sui ciclisti lungo il tracciato.
Domani il Tour presenta l’ottava tappa, Perigueux-Bergerac, 180,4 km e 1150 metri di dislivello. La corsa inizia il suo avvicinamento al Massiccio Centrale con queste giornate che si annunciano ancora più calde: si va su e giù, senza grandi difficoltà, ma diventano estremamente pesanti per lo stress e la tensione. Il via da Perigueux alle 13.10 con questa classifica: Tadej Pogacar (Uae Emirates) maglia gialla con 2’42” su Vingegaard e 3’27” su Del Toro. Ci sono due Gran premi della montagna, entrambi di quarta categoria: Cote de Domme al km 102 (3,7 km al 3,3%) e cote du Buisson de Cadouin, 2,2 km al 5,6%, al km 140. Tra loro, lo sprint che assegna i punti per la maglia verde a Saint-Cyprien, al km 122. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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