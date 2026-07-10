Domani il Tour presenta l’ottava tappa, Perigueux-Bergerac, 180,4 km e 1150 metri di dislivello. La corsa inizia il suo avvicinamento al Massiccio Centrale con queste giornate che si annunciano ancora più calde: si va su e giù, senza grandi difficoltà, ma diventano estremamente pesanti per lo stress e la tensione. Il via da Perigueux alle 13.10 con questa classifica: Tadej Pogacar (Uae Emirates) maglia gialla con 2’42” su Vingegaard e 3’27” su Del Toro. Ci sono due Gran premi della montagna, entrambi di quarta categoria: Cote de Domme al km 102 (3,7 km al 3,3%) e cote du Buisson de Cadouin, 2,2 km al 5,6%, al km 140. Tra loro, lo sprint che assegna i punti per la maglia verde a Saint-Cyprien, al km 122. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, l'ottava tappa: un'altra occasione per i velocisti

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