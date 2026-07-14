Tour de France ripartenza col botto | sette GPM verso Le Lioran
Dopo il giorno di riposo, il Tour de France 2026 riprende con una tappa di 166,6 chilometri tra Aurillac e Le Lioran. La frazione si svolge nel Massiccio Centrale e presenta sette Gran Premi della Montagna. La corsa si preannuncia impegnativa, con salite multiple lungo il percorso. La tappa si conclude con una salita verso Le Lioran, una delle più difficili della giornata.
Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France 2026 riparte subito con una tappa tutt’altro che morbida. La decima frazione, Aurillac-Le Lioran, propone 166,6 chilometri nel Massiccio Centrale e ben sette Gran Premi della Montagna. Una giornata da Bastiglia, quindi potenzialmente anche animata dagli attaccanti francesi, ma soprattutto una tappa che può creare nuove scosse in classifica generale. Il tacciato non lascia molto spazio al recupero. Dopo il traguardo volante di Lacapelle-del-Fraisse, la corsa entrerà nella parte più selettiva con una sequenza continua di salite: Cote de Pailherols, Col de la Griffoul, Col de Prat de Bout, Cote de Murat, poi il blocco decisivo con Puy Mary-Pas de Peyrol, Col de Pertus e Col de Font de Cere. 🔗 Leggi su Sportface.it
Tour de France 2026 Starts With A Massive Twist: Team Time Trial
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