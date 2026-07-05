Il ciclista Del Toro ha ottenuto un punteggio di 8, migliorando le sue prestazioni nelle ultime gare. Tiberi, invece, ha ricevuto un voto di 4, segnando un calo nelle sue performance. La gara si è svolta sul circuito olimpico di Montjuic, a Barcellona, con un finale che ha visto protagonista un corridore in modo decisivo.

Il circuito olimpico del Montjuic, a Barcellona, si illumina con la luce della stella nascente del ciclismo mondiale. In un finale regale che si giocano i tre giganti (Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel), Isaac Del Toro, 22 anni, conquista la seconda tappa del Tour davanti al proprio capitano Pogacar, che gli regala la vittoria, terzo Evenepoel e quarto la maglia gialla Vingegaard. Arrivano solo loro, tutti gli altri perdono: Seixas e Ayuso a 3", Lipowitz a 10", Van der Poel e Bernal a 47". Due anni fa, al terzo giorno da professionista, stupisce subito e vince al Down Under in Australia. Isaac Del Toro, 22 anni, messicano ma molto californiano per carattere e abitudini, conquista l’ambitissimo traguardo del Montjuic, affollato da centinaia di migliaia di tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, le pagelle: Del Toro sempre meglio: 8. Tiberi, addio speranze di gloria: 4

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