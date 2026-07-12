Tour de France 2026 tappa di oggi Malemort-Ussel | orari tv favoriti Tanti GPM possibili sorprese

Notizia in breve

La nona tappa del Tour de France 2026, da Malemort a Ussel, prevede un percorso leggermente modificato rispetto al programma originale. La tappa, che anticipa il giorno di riposo, si svolge con numerosi Gran Premi della Montagna, rendendo probabili fughe e sorprese in corsa. Orari e dettagli di trasmissione televisiva sono stati confermati, mentre i favoriti sono ancora da definire in vista di questa tappa.