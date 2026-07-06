Durante la tappa del Tour de France 2026, Garcia Pierna guida in solitaria, mentre Baudin mantiene la maglia gialla virtuale. I ciclisti in fuga continuano a perdere terreno rispetto al leader, che ha aumentato il vantaggio durante la corsa. La classifica generale mostra Garcia Pierna in testa, con gli altri concorrenti che si allontanano. La corsa prosegue con i corridori che cercano di recuperare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.23 I restanti corridori in fuga continuano a perdere terreno su Garcia Pierna. Il folto gruppetto con dentro Baudin ha un ritardo di 30 secondi circa. 15.21 All’inseguimento di Garcia Pierna c’è, tutto solo, il corridore della Total Energies Matteo Vercher. Una decina di secondi di ritardo dal battistrada per il francese. 15.19 Cambio della guardia in cima al gruppo, adesso a fare l’andatura c’è la Visma Lease a Bike della maglia gialla Vingegaard. 15.17 Si è avvantaggiato sulla fuga lo spagnolo della Movistar Raul Garcia Pierna. L’iberico se ne va tutto solo all’inizio della salita più dura della giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garcia Pierna al comando in solitaria. Baudin maglia gialla virtuale

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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