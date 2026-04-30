Il governo ha approvato il Piano Casa con l’obiettivo di realizzare 100 mila nuovi alloggi nei prossimi dieci anni, mantenendo i prezzi accessibili. La premier ha definito il provvedimento un decreto che considera di particolare importanza, mentre un rappresentante di un partito di maggioranza ha affermato che per loro la casa rappresenta un diritto fondamentale. Il piano si propone di rispondere alle esigenze di emergenza abitativa a breve termine e di pianificare interventi nel medio e lungo periodo.

“Un decreto che ci sta particolarmente a cuore”. Il governo ha dato il via libera al Piano Casa che punta ad affrontare l’emergenza abitativa nell’immediato ma anche nel medio e lungo termine. 100mila nuovi alloggi nei prossimi dieci anni e subito 60mila case popolari ristrutturate. “Un provvedimento corposo e articolato”, ha detto la premier Meloni in conferenza stampa. E che riguarda “una delle priorità più sentite dai cittadini”: ovvero poter avere “un alloggio di qualità a prezzi accessibili”. “Sappiamo tutti che la casa è un bene primario e il problema dell’accesso alla casa riguarda una fetta purtroppo significativa della popolazione, più ampia di quella che conosciamo per essere la parte più fragile e vulnerabile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni e a prezzi calmierati”. FdI: “Per noi la casa è un diritto sacro” (video)

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