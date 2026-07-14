Torna Ma come ti vesti? a 18 anni dalla prima edizione Enzo Miccio e Carla Gozzi riportano in tv il format di Real Time

Torna in tv uno dei format più amati di Real Time, si tratta di "Ma come ti vesti?", condotto da Enzo Miccio e Carla Gozzi. Il programma è andato in onda per la prima volta 18 anni fa ed è pronto a riconquistare il pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ma come ti vesti?! torna su Real Time dopo 8 anni: Enzo Miccio e Carla Gozzi di nuovo insieme nel programma cultDopo otto anni, il programma dedicato al makeover tornerà in onda su Real Time, con Enzo Miccio e Carla Gozzi di nuovo insieme nel cast.

"Ma come ti vesti?!": il ritorno che tutti aspettavano è realtà. L'annuncio di Enzo Miccio e Carla GozziIl programma televisivo ‘Ma Come Ti Vesti?!’ tornerà in onda, come annunciato da Enzo Miccio e Carla Gozzi.

Temi più discussi: L'ironia accompagna, la cattiveria giudica; Dopo 18 anni diventati meme e tormentone: Enzo Miccio e Carla Gozzi tornano a novembre su Real Time; Ma come ti vesti?!: il ritorno che tutti aspettavano è realtà. L'annuncio di Enzo Miccio e Carla Gozzi; Il 2010 chiama e Enzo Miccio risponde: preparatevi, Ma come ti vesti?! sta per tornare! - fem.

STANNO TORNANDO, ve li ricordate? #EnzoMiccio e #CarlaGozzi: Il buon gusto sta tornando… #MaComeTiVesti #tv x.com

Ma come ti vesti? Il programma con Enzo Miccio e Carla Gozzi torna su Real Time a 8 anni dall'ultima stagioneLo hanno annunciato i due conduttori sul canale ufficiale della rete: l'ultima puntata del format risale al 2018, la prima a 18 anni fa ... elle.com

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