Durante l'ultimo encierro a Pamplona, tre persone sono state incornate e dieci sono rimaste ferite. La corsa ai tori si è conclusa con questi incidenti, rendendola una delle edizioni più pericolose del 2026.

Tre incornati, dieci feriti in totale. Si è conclusa così la corsa ai tori di San Fermin di oggi, una delle più pericolose dell’edizione 2026 nell’ultimo encierro a Pamplona, nella regione della Navarra, al nord della Spagna. Secondo il bollettino provvisorio diffuso dalla Croce Rossa, almeno sette persone sono state trasferite in ospedale. Tre corridori sono stati incornati: uno è stato colpito a una coscia interna, riportando un’emorragia, lungo il percorso nelle stradine del centro storico, all’altezza del Municipio. Un secondo ha subito una lesione al torace nel tratto di Telefonica, mentre un terzo partecipante sarebbe stato infilzato da una cornata all’altezza di Estafeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna la tradizionale follia della corsa coi tori in Spagna: tre incornati, dieci feriti. Il video

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