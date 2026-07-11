Corsa dei tori a Pamplona almeno 13 feriti | schiacciati e incornati dagli animali

Notizia in breve

Durante la corsa dei tori a Pamplona, almeno 13 partecipanti sono rimasti feriti. Alcuni sono stati schiacciati dal bestiame, altri sono stati incornati dagli animali. L’evento si svolge ogni anno in occasione della festa di San Fermin. Le ferite sono di varia gravità e sono state curate sul posto o in ospedale. La corsa si è conclusa senza ulteriori incidenti di rilievo. Non sono stati segnalati decessi tra i partecipanti.