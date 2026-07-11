Corsa dei tori a Pamplona almeno 13 feriti | schiacciati e incornati dagli animali
Durante la corsa dei tori a Pamplona, almeno 13 partecipanti sono rimasti feriti. Alcuni sono stati schiacciati dal bestiame, altri sono stati incornati dagli animali. L’evento si svolge ogni anno in occasione della festa di San Fermin. Le ferite sono di varia gravità e sono state curate sul posto o in ospedale. La corsa si è conclusa senza ulteriori incidenti di rilievo. Non sono stati segnalati decessi tra i partecipanti.
Diverse persone sono rimaste ferite durante la tradizionale corsa dei tori, che si tiene ogni anno per la festa di San Fermin, a Pamplona, in Spagna. Un corridore è stato trafitto dalle corna in pieno volto mentre altri 12 hanno avuto bisogno di cure mediche per una serie di contusioni non gravi, secondo quanto riferito dall’Ospedale dell’Università di Navarra. L’ultimo decesso durante le corse dei tori di San Firmino risale al 2009. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Pamplona vive per la Festa di San Firmino(Corsa dei Tori)
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