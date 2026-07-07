Martedì 7 luglio 2026, le strade di Pamplona sono state teatro della corsa inaugurale dei tori durante le feste di San Fermín. La corsa, durata poco più di due minuti, ha visto i tori della ganadería gaditana di Fuente Ymbro correre lungo il percorso. Durante l’evento, cinque persone sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto.

Martedì 7 luglio 2026, le strade di Pamplona, in Spagna, hanno ospitato il primo atteso encierro delle feste di San Fermín. La corsa inaugurale, che ha visto protagonisti i velocissimi tori della ganadería gaditana di Fuente Ymbro, si è conclusa in appena 2 minuti e 16 secondi. Nonostante la massiccia presenza di corridori, il bilancio medico definitivo fortunatamente non registra feriti da incornata, ma segnala 5 contusi, di cui 3 trasferiti in ospedale. Corsa record per i tori di Fuente Ymbro Il bilancio medico: 3 ricoverati e nessun ferito da incornata Allerta meteo e misure di sicurezza a Pamplona Corsa record per i tori di Fuente Ymbro La prima corsa di San Fermín 2026 è stata caratterizzata da un ritmo travolgente e da una grande folla lungo tutto il tradizionale percorso di quasi 850 metri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - San Fermín 2026, 5 feriti nella corsa inaugurale dei tori a Pamplona: è durata poco più di 2 minuti, il video

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Spagna, cinque feriti a Pamplona nel primo encierro di San Fermin

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