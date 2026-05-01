La poesia torna in scena | nasce il primo Festival nazionale del Teatro di Poesia

È stato annunciato il primo Festival nazionale del Teatro di Poesia, un evento dedicato alla riscoperta di questa forma artistica. La manifestazione intende valorizzare la poesia come elemento performativo, portando in scena testi scritti e interpretati dal vivo. L’iniziativa si propone di coinvolgere artisti e pubblico, promuovendo un confronto tra le diverse espressioni teatrali e poetiche. La poesia, anche dopo secoli, mantiene la capacità di comunicare con le persone di oggi.

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