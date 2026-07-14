Bake Off Italia | torna la versione vip ecco chi gareggerà

A settembre tornerà in onda l'edizione nip di Bake Off Italia, mentre a dicembre sono previsti alcuni appuntamenti speciali con squadre formate da personaggi noti. La versione vip del programma vedrà alcuni volti noti partecipare a gare di cucina. La trasmissione si svolgerà in due momenti distinti: l’edizione regolare in autunno e gli appuntamenti dedicati ai vip a fine anno. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle date esatte.

A dicembre ci saranno alcuni appuntamenti speciali di Bake Off Italia con squadre formate da vip. A settembre, invece, andrà in onda l'edizione nip Bake Off Italiaè pronto a tornare. In questi giorni stanno ultimando le registrazioni ad Arcore ma non tutti sanno chequelle del format originale sono terminate ed ora, fino alla fine di questa settimana, si terranno quelle speciali.Infatti la produzione ha deciso di tornare con un’edizione vip. L’ultima c’era stata nel 2016. Ma adesso la produzione ha optato per una versione più simpatica, dalla durata maggiore e con delle coppie vip pronte a sfidarsi. Stanno già circolando diverse indiscrezioni a proposito ma noi, grazie ad una fonte, possiamo rivelarvi il cast che realizzerà questa versione speciale del format. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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