Faenza si appresta a ospitare nuovamente Argillà Italia, il festival dedicato alla ceramica organizzato dal Museo internazionale delle ceramiche e dal Comune. La manifestazione si svolgerà con la partecipazione di circa 250 ceramisti provenienti da vari paesi, che esporranno le proprie opere. L’evento si tiene ogni due anni e si concentra sulla promozione dell’artigianato artistico in ceramica. La prossima edizione è prevista nel centro storico della città.

Faenza si prepara a trasformarsi nuovamente nella capitale mondiale dell’artigianato artistico con il ritorno di Argillà Italia, il festival biennale della ceramica organizzato dal Mic insieme al Comune. Dal 4 al 6 settembre il centro storico della città manfreda si riempirà dalla creatività di oltre 250 maestri ceramisti provenienti da tutto il mondo, configurando il percorso espositivo che si snoderà tra tre piazze principali, Popolo, Libertà e Martiri della Libertà, e corso Mazzini, viale e corso Baccarini e via Pistocchi. L’appuntamento si conferma come unico nel panorama di settore, fondato sull’equilibrio dato dalla valorizzazione della tradizione e contemporaneità e apertura internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna Argillà: 250 ceramisti da tutto il mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Faenza torna Argillà Italia

Notizie e thread social correlati

Riccione capitale del trampolino: torna l’Aere Trampoline Cup con i giovani talenti da tutto il mondoDal 30 settembre al 1° ottobre, il Playhall di Riccione ospiterà la quinta edizione dell’Aere Trampoline Cup, una competizione internazionale...

Cinque concerti imperdibili e ospiti da tutto il mondo: ad Arona torna il festival Sonata OrganiAd Arona, il festival Sonata Organi torna con cinque concerti programmati e artisti provenienti da vari paesi.

Temi più discussi: Torna Argillà: 250 ceramisti da tutto il mondo; Ritorna Argillà Italia: tre giorni dedicati alla ceramica con 250 maestri da tutto il mondo; A Faenza torna Argillà: tre giorni di immersione totale nel mondo della ceramica; A Faenza torna Argillà Italia.

Torna Argillà: 250 ceramisti da tutto il mondoL’appuntamento in centro dal 4 al 6 settembre, il Paese ospite quest’anno è l’Austria. E non mancherà il Mondial Tornianti ... msn.com

A Faenza torna Argillà: tre giorni di immersione totale nel mondo della ceramicaDal 4 al 6 settembre, Faenza torna a trasformarsi nella capitale mondiale dell'artigianato artistico con la nona edizione di Argillà Italia. Per tre giorni consecutivi, le strade e le piazze del centr ... ravennatoday.it