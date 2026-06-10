Dal 30 settembre al 1° ottobre, il Playhall di Riccione ospiterà la quinta edizione dell’Aere Trampoline Cup, una competizione internazionale dedicata ai giovani talenti del trampolino. L’evento vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, che si sfideranno in gare di salto. La manifestazione si svolge nel centro riccionese, noto come capitale del trampolino, e coinvolge i giovani atleti in due giornate di gare.

Dal 30 settembre al 1° ottobre il Playhall ospiterà la quinta edizione della competizione internazionale giovanile. Coinvolte anche le scuole del territorio in un progetto che unisce sport, formazione e partecipazione. Riccione si conferma sempre più punto di riferimento internazionale per il trampolino elastico. Dal 30 settembre al 1° ottobre 2026 il Playhall ospiterà la quinta edizione dell’Aere Trampoline Cup, competizione internazionale giovanile per categorie d’età che porterà in Riviera centinaia di giovani atleti provenienti da numerosi Paesi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Riccione capitale del trampolino: torna l’Aere Trampoline Cup con i giovani talenti da tutto il mondo

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