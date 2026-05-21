Cinque concerti imperdibili e ospiti da tutto il mondo | ad Arona torna il festival Sonata Organi

Ad Arona, il festival Sonata Organi torna con cinque concerti programmati e artisti provenienti da vari paesi. L'evento si svolgerà nel corso di un mese, portando la città a essere riconosciuta come una delle mete europee dedicate alla musica antica. La manifestazione si svolge in diverse location della zona e coinvolge artisti specializzati in questo genere musicale. L'organizzazione ha annunciato la presenza di musicisti di fama internazionale, pronti a esibirsi davanti al pubblico locale.

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