Cinque concerti imperdibili e ospiti da tutto il mondo | ad Arona torna il festival Sonata Organi
Ad Arona, il festival Sonata Organi torna con cinque concerti programmati e artisti provenienti da vari paesi. L'evento si svolgerà nel corso di un mese, portando la città a essere riconosciuta come una delle mete europee dedicate alla musica antica. La manifestazione si svolge in diverse location della zona e coinvolge artisti specializzati in questo genere musicale. L'organizzazione ha annunciato la presenza di musicisti di fama internazionale, pronti a esibirsi davanti al pubblico locale.
Un traguardo prestigioso che trasforma Arona, per un mese, in una delle capitali europee della musica antica. Il festival organistico internazionale "Sonata Organi" taglia il nastro della sua ventesima edizione, portando nelle chiese della città interpreti di rilievo mondiale e programmi che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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