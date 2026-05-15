Roma Gasperini punta tutto su Greenwood | l’inglese è il primo nome per l’attacco
La squadra di calcio di Roma ha annunciato di aver riscattato il giocatore Malen, puntando a migliorare la propria rosa. Tuttavia, il club ha in programma di rafforzare ulteriormente l’attacco e sta valutando l’ingaggio di un attaccante inglese, considerato il primo nome. Il Marsiglia ha richiesto oltre 50 milioni di euro per il trasferimento di questo calciatore. La dirigenza giallorossa sta analizzando le opzioni disponibili e non si ferma al solo acquisto di Malen.
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