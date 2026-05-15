Roma Gasperini punta tutto su Greenwood | l’inglese è il primo nome per l’attacco

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio di Roma ha annunciato di aver riscattato il giocatore Malen, puntando a migliorare la propria rosa. Tuttavia, il club ha in programma di rafforzare ulteriormente l’attacco e sta valutando l’ingaggio di un attaccante inglese, considerato il primo nome. Il Marsiglia ha richiesto oltre 50 milioni di euro per il trasferimento di questo calciatore. La dirigenza giallorossa sta analizzando le opzioni disponibili e non si ferma al solo acquisto di Malen.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lewandowski si allontana dalla Juve e dal Milan, dalla Spagna sono sicuri: «Ha accettato l’Al Hilal con un contratto faraonico!» Marilungo a SampNews24: «Lombardo e Invernizzi due persone straordinarie, ricordo il mio esordio da titolare con doppietta» Cardinale, tante parole ma pochi fatti? Cresce l’insoddisfazione dei tifosi del Milan: 10 domande per il numero uno di RedBird De Rossi in conferenza stampa in vista di Genoa Milan: «Ieri si è fermato Ostigard, Norton-Cuffy l’ho visto andare forte» Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 37ª giornata. Chi è stato scelto per Roma-Lazio ma non solo Lewandowski si allontana dalla Juve e... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma gasperini punta tutto su greenwood l8217inglese 232 il primo nome per l8217attacco
© Calcionews24.com - Roma, Gasperini punta tutto su Greenwood: l’inglese è il primo nome per l’attacco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Greenwood Juventus, sorpresa per l’attacco: possibile ritorno di fiamma per l’inglese del Marsiglia! Tutti i dettaglidi Luca FiorettiGreenwood Juventus, la dirigenza punta il forte esterno del Marsiglia per la prossima estate: servono determinate condizioni per...

Roma su Andreas Tetteh: Gasperini punta il talento grecoMentre la squadra è impegnata nel finale di stagione, la dirigenza della Roma è già proiettata alla costruzione della rosa del futuro, seguendo i...

roma gasperini punta tuttoMercato Roma, sogno Greenwood: piace a GasperiniGasperini ha messo nel mirino uno dei migliori giocatori della Ligue 1: il tecnico ha indicato alla società il profilo di Greenwood. siamolaroma.it

roma gasperini punta tuttoRoma-Lazio, nel mirino di Gasperini la Champions e... RanieriL'analisi a cura di Lottomatica.sport del derby della Capitale, in programma domenica 17 maggio alle ore 12.00 ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web