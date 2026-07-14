A Torino, il Po presenta una crescita significativa della vegetazione acquatica, causata da caldo anticipato, siccità prolungata e portata del fiume ridotta. È iniziata la rimozione delle piante dal fiume per contrastare l'invasione vegetale. Le operazioni sono state avviate per limitare l’accumulo di vegetazione e mantenere il corso del fiume. La situazione è monitorata dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli su interventi o tempistiche.

(LaPresse) Il Po a Torino è interessato da una crescita eccezionale della vegetazione acquatica, favorita dal caldo precoce, dalla siccità persistente e dalla ridotta portata del fiume. Per questo il Comune di Torino ha avviato dall’11 giugno un intervento di rimozione meccanica delle piante nel tratto compreso tra Ponte Isabella e il Circolo Eridano. L’operazione è coordinata da un tavolo tecnico che coinvolge, oltre alla Città di Torino, anche l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, la Città Metropolitana, Arpa Piemonte, Enea e Amiat – Gruppo Iren. Ogni giorno vengono raccolte circa 8-10 tonnellate di vegetazione attraverso un pontone dotato di escavatore e benna a pettine, in grado di rimuovere le piante senza frammentarle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Lapresse.it - Torino, il Po invaso dalla vegetazione: al via la rimozione delle piante dal fiume

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo estremo, il Po a Torino è invaso da alghe e piante acquatiche invasive: la rimozione non è servita – VideoIl fiume Po a Torino è invaso da alghe e piante acquatiche invasive, nonostante gli interventi di rimozione.

Il Po invaso dal mare: il video incredibile del cuneo salinoUn video mostra il mare che risale la corrente nel tratto vicino alla barriera antisale alla foce del Po di Gnocca.

Temi più discussi: Caldo a Torino, il Po invaso da una distesa di alghe; Il Po invaso dalle piante acquatiche, Torino prepara la task force: Le ruspe non bastano più; Caldo estremo, il Po a Torino è invaso da alghe e piante acquatiche invasive: la rimozione non è servita – Video; Il Po sembra il Mekong, le ruspe non bastano più. Nuovo piano contro le alghe infestanti.

Torino, il caldo soffoca il Po: il fiume invaso dalle alghe è una distesa verde x.com

Torino, il Po invaso dalla vegetazione: al via la rimozione delle piante dal fiume(LaPresse) Il Po a Torino è interessato da una crescita eccezionale della vegetazione acquatica, favorita dal caldo precoce, dalla siccità persistente e dalla ... lapresse.it

Caldo a Torino, il Po invaso da una distesa di algheIl Po rallenta e si riempie di vegetazione tra Torino e San Mauro Torinese. Il caldo record e la scarsità d'acqua hanno favorito una proliferazione senza precedenti di alghe e piante acquatiche, compr ... torino.repubblica.it

Come possono esserci persone che pensano che il Nomu di USJ sia più debole di Hood? reddit