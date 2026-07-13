Caldo estremo il Po a Torino è invaso da alghe e piante acquatiche invasive | la rimozione non è servita – Video

Il fiume Po a Torino è invaso da alghe e piante acquatiche invasive, nonostante gli interventi di rimozione. La causa principale è l’ondata di caldo estremo e la siccità prolungata, che hanno ridotto del 50% la portata del fiume a causa delle scarse precipitazioni. Queste condizioni hanno provocato settimane di sofferenza per il corso d’acqua, con il proliferare di vegetazione che ha compromesso l’ecosistema.

Settimane di sofferenza per il Po a Torino a causa delle alte temperature e della siccità prolungata. Per via delle scarse precipitazioni, infatti, la portata del fiume è crollata del 50%. In questo quadro, alghe e piante acquatiche invasive stanno proliferando da oltre un mese. In città è stato attivato un tavolo tecnico, ma il lavoro delle ruspe, che hanno rimosso decine di tonnellate di alghe, non ha portato a un miglioramento significativo della situazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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