ATP Amburgo 2026 Darderi doma Burruchaga e accede agli ottavi di finale
Nel torneo ATP di Amburgo del 2026, Luciano Darderi, settima testa di serie, ha affrontato l’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 66 del ranking ATP. Dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco, Darderi ha conquistato la vittoria con il punteggio di 6-3 nel primo set e 7-6(4) nel secondo, avanzando così agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con Darderi che ha prevalso in due set, dimostrando determinazione e solidità sul campo.
Nel primo turno del torneo ATP di Amburgo Luciano Darderi, testa di serie numero sette, doma l’ostico argentino Roman Andres Burruchaga, numero 66 ATP, 6-3 7-6(4) in un’ora e cinquanta minuti. Negli ottavi di finale l’italiano sfiderà il veterano tedesco Yannick Hanfmann. L’argentino sigla il break in apertura con il vincente di diritto. L’azzurro, alla terza possibilità di un lungo secondo game, impatta sull’1-1 con l’errore di rovescio del rivale e con l’accelerazione di diritto propizia il 2-1. Il semifinalista degli Internazionali d’Italia accelera con il break del 3-1 firmato dall’ennesima palla di peso che forza l’errore dell’avversario e allunga 4-1 con il tracciante di diritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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