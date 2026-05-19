ATP Amburgo 2026 Darderi doma Burruchaga e accede agli ottavi di finale

Nel torneo ATP di Amburgo del 2026, Luciano Darderi, settima testa di serie, ha affrontato l’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 66 del ranking ATP. Dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco, Darderi ha conquistato la vittoria con il punteggio di 6-3 nel primo set e 7-6(4) nel secondo, avanzando così agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con Darderi che ha prevalso in due set, dimostrando determinazione e solidità sul campo.

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