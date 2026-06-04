Una runner ha completato una maratona indossando le New Balance 1080v15. La scarpa ha supportato il suo percorso, consentendole di arrivare al traguardo. La scarpa è stata scelta per le sue caratteristiche tecniche e comfort. La partecipante ha concluso la gara senza problemi evidenti legati alle calzature. Le 1080v15 sono state utilizzate anche da altre atlete nelle competizioni. La maratona si è svolta senza incidenti legati alle scarpe da corsa indossate dai partecipanti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. New Balance 1080v15 ai piedi e pronti a correre! Siamo sinceri, partecipare a una maratona è estenuante, indipendentemente dal tuo rapporto con questo tipo di sport. Da persona che corre per divertimento, tenersi in forma e liberare la mente, non mi considero una “vera” runner, ma semplicemente una persona che corre per il gusto di farlo. Anche se sono quella che ha corso la Maratona di Londra indossando le New Balance 1080v15, che di certo non sono scarpe da quattro soldi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La New Balance 1080v15 ha permesso anche a una runner nella media come me di portare a termine una maratona

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New Balance 1080v15 Vs Asics Novablast 5 | Three runners compare the popular daily shoes

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