Tom Holland ha raccontato di aver invitato a cena Erling Haaland, ma l’attaccante lo avrebbe ignorato senza rispondere. L’attore ha condiviso l’episodio durante un’intervista a The Tonight Show di Jimmy Fallon, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto. La scena è stata descritta come “assurda” dal protagonista, che ha espresso sorpresa per il comportamento del calciatore.

Ospite di The Tonight Show di Jimmy Fallon, Tom Holland ha raccontato un fatto curioso che riguarda Erling Haaland, tra le star di questo mondiale americano. L'attore di Hollywood ha rivelato di aver invitato il norvegese a cena via Instagram, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Tom Holland invita a cena Haaland, ma lui lo snobba: l'assurdo racconto dell'attore

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Erling Haaland: Tom Holland DM'd me and invited me for dinner during F1 in Monaco. I didn't bother.

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#TomHolland ha raccontato in tv di aver invitato Erling Haaland a cena durante il Gran Premio di Monaco senza ricevere risposta. L’attore ha scherzato sull’episodio dopo l’eliminazione della Norvegia ai Mondiali contro l’Inghilterra. x.com

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