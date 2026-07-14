Tom Holland invita a cena Haaland ma lui lo snobba | l' assurdo racconto dell' attore

Da video.gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tom Holland ha raccontato di aver invitato a cena Erling Haaland, ma l’attaccante lo avrebbe ignorato senza rispondere. L’attore ha condiviso l’episodio durante un’intervista a The Tonight Show di Jimmy Fallon, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto. La scena è stata descritta come “assurda” dal protagonista, che ha espresso sorpresa per il comportamento del calciatore.

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Ospite di The Tonight Show di Jimmy Fallon, Tom Holland ha raccontato un fatto curioso che riguarda Erling Haaland, tra le star di questo mondiale americano. L'attore di Hollywood ha rivelato di aver invitato il norvegese a cena via Instagram, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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