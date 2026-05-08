Il tecnico ha invitato i giocatori del Psg a cena in occasione del suo 56° compleanno e della partecipazione alla seconda finale di Champions consecutiva. La squadra è arrivata al ristorante, ma lui non si è presentato. La serata era stata organizzata come occasione di festa, ma il tecnico non è stato presente all’appuntamento.

Una finale di Champions League, la seconda di fila, val bene una cena. Ma con Luis Enrique anche una cena di squadra è sempre un po' alternativa. Il tecnico del Psg infatti ha organizzato tutto, dando appuntamento ai suoi giocatori ieri sera in uno dei ristoranti chic della capitale. Tutti ovviamente si sono presentati, ma alla fine, come ha scritto il quotidiano Parisien oggi, mancava solo una persona all'appello: proprio Luis Enrique che ha pagato la cena e oggi tra l'altro compie 56 anni. Il tecnico spagnolo ha invitato suoi giocatori al “Prunier”, un ristorante non lontano dall'Arco di Trionfo, specializzato tra l'altro in caviale, oltre che in frutti di mare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cose da Luis Enrique: invita il Psg a cena per il compleanno, la squadra arriva ma lui non c'è

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